吵不完 川普說阿諾是被《接班人》炒了 阿諾這麼回擊

前加州州長、《誰是接班人》主持人阿諾‧史瓦辛格。(美聯社)

在好萊塢著名男星、加州前州長阿諾·史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)宣布因《接班人》(the Apprentice)受政治因素影響過深而不再接任主持棒後，該節目前主持人、現任美國總統川普(Donald Trump)指責阿諾是因收視率不佳、才被節目炒了飯碗，阿諾也不甘示弱駁斥這個說法。

根據路透社(Reuters)報導，川普在推特(Twitter)上說：「阿諾不是自願離開《接班人》的，他是因為糟(可悲)的收視率而被炒，而不是因為我，對這很棒的節目而言真是悲傷的結局。」阿諾周五才宣布他將不會再和該節目製作公司NBC電視台續約，他表示因為川普仍掛名這個節目的執行製作，並持續收受這個節目的錢，已經成為一個包袱，使得民眾不願再繼續收看了。

在被川普指責後，阿諾也不甘示弱地在推特上回應：「你應該考慮請一些新人幫你寫笑話和查核事實。」NBC電視台尚未回應阿諾的辭呈，也未澄清該節目的未來走向。

阿諾在推特上駁斥川普對他辭去《誰是接班人》主持棒的批評。(圖取自阿諾的推特頁)

阿諾在2003年到2011年間擔任加州的州長，去年他接下了《誰是接班人》(Celebrity Apprentice)的主持棒，當年1月他主持的節目首映時，有4到5百萬人觀賞。川普在成為總統前就是一位著名的商人，他總共主持《接班人》(The Apprentice)和《誰是接班人》14季，但他在當選後不顧產生利益衝突的可能性，堅持繼續擔任該節目執行製作人而遭到批評。他也在正式上任後，曾公開批評阿諾主持後節目的收視率不佳。

(中時電子報)