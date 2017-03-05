5歲幼兒免學費補助 已開始申請

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105學年度第2學期「5歲幼兒免學費教育計畫」，已於3月份開始申請，教育部呼籲家長把握期限，在4月15日前辦理。

教育部自100學年度起實施5歲幼兒免學費政策，每年約有19萬人受益。政策規定，幼兒就讀公立幼兒園免繳學費，就讀私立幼兒園每學期補助新台幣1萬5000元。

家戶年所得70萬元以下，除免學費補助外，還可申請弱勢加額補助，有不同的級距，最高加額1萬5000元。

今年5歲幼兒免學費補助適用對象，是99年9月2日至100年9月1日間出生的幼兒。中低收入戶2至4歲的幼兒也有就學補助，家長可向就讀幼兒園洽詢，或參考「全國教保資訊網」。1060305

(中央社)