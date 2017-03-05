單親媽花光積蓄買破屋 衡山志工助修繕

17年前從大陸福建嫁來台灣的小慧，與前夫育有一子，為了給孩子有一個好的成長環境，花光積蓄買的一間老舊破屋無法居住，衡山行善團動員志工協助修繕圓夢。

小慧嫁來台灣後，才知道先生沒有正當職業，且負債累累，情緒不好時還會暴力相向，就在她想離婚放棄時卻有了身孕，因此把孩子好好養大的心願支持她一路以來辛勞工作養育孩子。

10年前因先生被通緝離家，小慧終於訴請離婚結束婚姻關係，目前獨自打拼希望給就讀國三的孩子有一個好的成長環境。

小慧的最大心願就是擁有一間安身的住所，帶著孩子離開現在龍蛇雜處的租屋處，也更辛勤的工作，終於存了些積蓄。

小慧除了自己的積蓄，加上娘家的協助，買了一間沒人住的老屋，53年屋齡的17坪老舊平房因過於破舊無法居住，讓用盡積蓄的小慧無力解決，透過里長的協助通報，衡山行善團動員多名志工協助小慧母子倆修繕老屋。

衡山行善團團長詹勳宏表示，由於屋子較老舊且多年沒有使用，所以需要全面性的修繕，屋頂和水電管線要全部更新，並要隔間製作、熱水器與廚房設備安裝、油漆粉刷等。

小慧也在現場跟著衡山行善團志工一起修復整理自己的家園，她一邊擦著汗一邊感謝衡山行善團，讓她跟孩子終於可以住進自己的家。1060305

(中央社)