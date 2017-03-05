大陸全國人大會議登場 張志軍：兩岸關係更複雜嚴峻
針對兩岸關係發展，大陸國台辦主任張志軍在大陸全國人大開幕前接受訪問時表示，去年兩岸關係發生重大變化原因大家都非常清楚，因為去年台灣政局發生變化之後，民進黨當局拒絕接受九二共識，認同兩岸同屬一中的這個兩岸關係和平發展的政治基礎，因此對兩岸關係的整體面貌，帶來極大這樣的一個衝擊，形成現在這樣的一個局面。
張志軍稱，那麼如果看當前和2017年當前的情勢，簡單的說就是兩岸關係趨於複雜嚴峻，兩岸關係中的不確定因素，挑戰、風險明顯增加。那我們怎麼辦，我們會繼續深入貫徹黨中央的對台大政方針，正如總書記所講到的我們的對台大政方針不會因台灣局勢的改變而變化。
具體講有這麼幾點：第一 我們講繼續堅持體現一個中國的九二共識來努力維護兩岸關係發展的政治基礎；第二點 也就是我們會堅定反台獨的立場；第三點 也就是我們會大力的推動兩岸民間的交流合作促進兩岸關係經濟社會和文化交流紮實的推進和平統一。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。