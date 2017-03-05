大陸全國人大會議登場 張志軍：兩岸關係更複雜嚴峻

針對兩岸關係發展，大陸國台辦主任張志軍在大陸全國人大開幕前接受訪問時表示，去年兩岸關係發生重大變化原因大家都非常清楚，因為去年台灣政局發生變化之後，民進黨當局拒絕接受九二共識，認同兩岸同屬一中的這個兩岸關係和平發展的政治基礎，因此對兩岸關係的整體面貌，帶來極大這樣的一個衝擊，形成現在這樣的一個局面。

張志軍稱，那麼如果看當前和2017年當前的情勢，簡單的說就是兩岸關係趨於複雜嚴峻，兩岸關係中的不確定因素，挑戰、風險明顯增加。那我們怎麼辦，我們會繼續深入貫徹黨中央的對台大政方針，正如總書記所講到的我們的對台大政方針不會因台灣局勢的改變而變化。

具體講有這麼幾點：第一 我們講繼續堅持體現一個中國的九二共識來努力維護兩岸關係發展的政治基礎；第二點 也就是我們會堅定反台獨的立場；第三點 也就是我們會大力的推動兩岸民間的交流合作促進兩岸關係經濟社會和文化交流紮實的推進和平統一。

(中時)