婚姻平權「胖卡」巡迴全台灣 用生命故事溫暖心台灣

婚姻平權「胖卡」巡迴全台灣。 圖／臉書「婚姻平權基本人權」專頁提供

婚姻平權「胖卡」巡迴全台灣。 圖／臉書「婚姻平權基本人權」專頁提供

同婚法案逕付二讀，釋憲案也將於本月24日登場。不過台灣內部正反聲浪並存。群賢樓前由臉書「婚姻平權基本人權」專頁發起尋找彩虹境外活動，自3月起藉「胖卡」巡迴全台120據點，盼將同志生命故事透過影像傳達給「異溫層」。

談及活動構想，總召小巴說明，別於以文字做傳播媒介，這次將把同志的生命故事以影像方式對外傳遞，讓這些訊息不只給同溫層接收，也能一併傳達給反同方，進而真正理解同志議題背後的涵義。

其中，尋找彩虹境外活動又分為「彩虹行腳」、「平權鐵人」兩大主軸。前者自3月起，60天內藉行動「胖卡」巡迴北、中、南120個據點，放映數支平權人士的生命故事，讓社會能正視與聆聽同性婚姻合法的重要性，進而達成雙向溝通、理解。

「平權鐵人」則為路跑、單車與登山三大運動項目組合，透過彩虹旗接力，橫跨台灣6山岳及各縣市，將平權訊息一棒接一棒傳遞，預計今年4月下旬完成，最後將返抵台北，將彩虹旗送入立法院內。

此外，現場邀集台灣同運先鋒祈家威、四叉貓、內褲象、女神下午茶與陳志明等人到場聲援。

祈家威說，過去曾有將婚姻平權議題走入台灣民間的計畫，但因一個人玩不出這個活動而做罷，對於本次行動非常感動。此外，內褲象也表示，這項行腳活動能讓同婚議題走出台北，深入各地民間，期待能讓異溫層真正理解婚姻平權，營造友愛的台灣寶島。

(工商)