張志軍：今年兩岸不確定挑戰風險明顯增加
大陸國台辦主任張志軍5日在全國人大開幕前，對兩岸關係發表看法，他表示，今年兩岸情勢複雜嚴峻，不確定因素和挑戰風險明顯增加，大陸會繼續對台大政方針，繼續堅持體現一個中國的九二共識。
張志軍5日上午在人民大會堂北門的部長通道上表示，去年兩岸關係發生重大變化，原因大家都非清楚，因為去年台灣政局發生變化之後，民進黨當局拒絕接受九二共識，認同兩岸同屬一中的這個兩岸關係和平發展的政治基礎，因此對兩岸關係的整體面貌，帶來極大這樣的一個衝擊，形成現在這樣的一個局面。
張志軍表示，如果看當前和2017年當前的情勢，簡單的說就是兩岸關係趨於複雜嚴峻，兩岸關係中的不確定因素、挑戰、風險明顯增加，「那我們怎麼辦？我們會繼續深入貫徹黨中央的對台大政方針，正如總書記所講到的，我們的對台大政方針，不會因台灣局勢的改變而變化」。
張志軍表示，具體講有這麼幾點，第一，我們講繼續堅持體現一個中國的九二共識，來努力維護兩岸關係發展的政治基礎，第二點，也就是我們會堅定反台獨的立場，第三點，也就是我們會大力的推動兩岸民間的交流合作，促進兩岸關係經濟社會和文化交流，紮實的推進和平統一。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。