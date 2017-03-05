張志軍：今年兩岸不確定挑戰風險明顯增加

國台辦主任張志軍5日上午表示，今年兩岸情勢複雜嚴峻，不確定因素和挑戰風險明顯增加。(陳君碩攝)

大陸國台辦主任張志軍5日在全國人大開幕前，對兩岸關係發表看法，他表示，今年兩岸情勢複雜嚴峻，不確定因素和挑戰風險明顯增加，大陸會繼續對台大政方針，繼續堅持體現一個中國的九二共識。

張志軍5日上午在人民大會堂北門的部長通道上表示，去年兩岸關係發生重大變化，原因大家都非清楚，因為去年台灣政局發生變化之後，民進黨當局拒絕接受九二共識，認同兩岸同屬一中的這個兩岸關係和平發展的政治基礎，因此對兩岸關係的整體面貌，帶來極大這樣的一個衝擊，形成現在這樣的一個局面。

張志軍表示，如果看當前和2017年當前的情勢，簡單的說就是兩岸關係趨於複雜嚴峻，兩岸關係中的不確定因素、挑戰、風險明顯增加，「那我們怎麼辦？我們會繼續深入貫徹黨中央的對台大政方針，正如總書記所講到的，我們的對台大政方針，不會因台灣局勢的改變而變化」。

張志軍表示，具體講有這麼幾點，第一，我們講繼續堅持體現一個中國的九二共識，來努力維護兩岸關係發展的政治基礎，第二點，也就是我們會堅定反台獨的立場，第三點，也就是我們會大力的推動兩岸民間的交流合作，促進兩岸關係經濟社會和文化交流，紮實的推進和平統一。

(旺報)