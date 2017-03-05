NBA》這麼好賺！伊澤利下周動刀整季報銷

伊澤利去年夏天加盟拓荒者後，1場都沒打就告整季報銷。(美聯社資料照)

去年夏天高調以2年1513萬美元合約從勇士跳槽拓荒者的伊澤利，本季至今1場都沒打過，5日確定因為下周進行左膝修復手術，整季提前宣告報銷，等同本季領到740萬美元(約台幣2.3億)的他，無須上場打球就可賺這麼多錢！

原本被拓荒者視為內線培植主力的伊澤利，是2015年勇士奪冠成員之一，沒料到他在季前突然傳出左膝受傷，到現在都無法上場，如今確定動刀修復，讓拓荒者高層只能自認倒楣，且期望下個球季他可以健康回到場上打球。

只是伊澤利就算下季可以傷癒復出，恐怕也只能淪為替補角色，因為早已等不及的拓荒者，先前交易截止日時，從金塊挖來中鋒紐基奇，如今紐基奇不僅坐穩先發中鋒位置，表現也越來越出色，伊澤利在拓荒者的位置只會越來越尷尬。

(中時電子報)