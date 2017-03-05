韓國瑜疾呼：一輪投票 落選頭輔佐黨主席重建

韓國瑜出席雲林縣青工總會會長交接典禮，疾呼一輪投票，避免黨內撕裂加劇。（周麗蘭翻攝）

韓國瑜（背對者）表示參選以來單槍逼馬勤跑基層，感受到黨員深的焦慮，擔心國民黨分裂（周麗蘭翻攝）

國民黨主席選舉5月20日將投票，屆時若無人票數過半將進行第二輪投票PK，參選人之一的台北農產運銷總經理韓國瑜，昨晚參加雲林縣青工總會長交接典禮，呼籲其餘5名參選人支持「一輪投票」，避免黨內撕裂。

韓國瑜昨晚參加雲林縣青工總會會長交接典禮致詞時表示，這次黨主席選舉，內部相互攻訐愈加慘烈，黨員憂慮、人民厭煩，希望六位參選人能一同支持，同意投票最高票者擔任主席，得票第二者出任第一副主席，得票第三者出任第二副主席，不要再進行二輪投票。

他認為，第一輪投票票數要過半的機率不高，第二輪投票只會造成比第一輪投票更深的分裂，若採一輪投票決勝負，落選頭的候選人還能協助國民黨重整再造，也可營造國民黨團結的氣勢。

韓國瑜表示，這次主席選舉雖然多達六人參選，是國民黨史上最熱烈一次黨主席選舉，競爭激烈導致負面選舉手段層出不窮，也讓社會對國民黨觀感不好。

他說，選戰開打至今，負面新聞不斷，他參選以來單槍匹馬勤跑基層，深刻感受基層黨員對這次選舉的憂慮，有必要快刀斬亂麻讓選舉盡快落幕，也是所有參選人的共同責任。

他呼籲，六名參選人共同同意，第一輪最高票者當選，沒必要進行第二輪投票，主席選舉應該是要能振作國民黨、提振士氣，選拔大家認為最適任的人才的過程。

3月6日國民黨將舉行黨主席選舉的第二次選務座談會，韓國瑜表示他將親自出席，疾呼一輪投票，讓選票最多的候選人快速帶領國民黨重建。

(中時)