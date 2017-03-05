韓國瑜疾呼：一輪投票 落選頭輔佐黨主席重建
國民黨主席選舉5月20日將投票，屆時若無人票數過半將進行第二輪投票PK，參選人之一的台北農產運銷總經理韓國瑜，昨晚參加雲林縣青工總會長交接典禮，呼籲其餘5名參選人支持「一輪投票」，避免黨內撕裂。
韓國瑜昨晚參加雲林縣青工總會會長交接典禮致詞時表示，這次黨主席選舉，內部相互攻訐愈加慘烈，黨員憂慮、人民厭煩，希望六位參選人能一同支持，同意投票最高票者擔任主席，得票第二者出任第一副主席，得票第三者出任第二副主席，不要再進行二輪投票。
他認為，第一輪投票票數要過半的機率不高，第二輪投票只會造成比第一輪投票更深的分裂，若採一輪投票決勝負，落選頭的候選人還能協助國民黨重整再造，也可營造國民黨團結的氣勢。
韓國瑜表示，這次主席選舉雖然多達六人參選，是國民黨史上最熱烈一次黨主席選舉，競爭激烈導致負面選舉手段層出不窮，也讓社會對國民黨觀感不好。
他說，選戰開打至今，負面新聞不斷，他參選以來單槍匹馬勤跑基層，深刻感受基層黨員對這次選舉的憂慮，有必要快刀斬亂麻讓選舉盡快落幕，也是所有參選人的共同責任。
他呼籲，六名參選人共同同意，第一輪最高票者當選，沒必要進行第二輪投票，主席選舉應該是要能振作國民黨、提振士氣，選拔大家認為最適任的人才的過程。
3月6日國民黨將舉行黨主席選舉的第二次選務座談會，韓國瑜表示他將親自出席，疾呼一輪投票，讓選票最多的候選人快速帶領國民黨重建。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。