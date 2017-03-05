星期人物》方季惟真的傻 秦漢、林青霞叫她大傻妞

甜美方季惟的人生際遇，許多時候看似吃虧犯傻，但也因此而帶出許多出乎意料的機緣。(圖/方季惟提供)

方季惟天真燦爛的笑容，讓人一見難忘。(圖/方季惟提供、翻攝)

@方季惟真的傻 第一部電影和第一次主唱電視劇沒酬勞

方季惟從小就喜歡唱歌，當年為了要考歌星證，她還參加製片協會主辦的演員訓練班，透過訓練班老師介紹下，拍的第一部電影和主唱周遊電視的主題曲，她都當成投資自己，沒有拿任何酬勞。沒想到唱片迅速走紅，還被相中拍了瓊瑤的連續電視劇，再加上到香港和周星馳拍電影，讓方季惟在唱歌和電影、電視全方位發展，也和當紅的秦漢、劉雪華、周星馳、梁朝偉、林志穎等人結下緣份。

@林青霞笑她「大傻妞」

因為長得夢幻，方季惟在唱歌紅了後，真的被瓊瑤看上，找她拍電視劇「海鷗飛處彩雲飛」，和當年影視圈偶像秦漢、劉雪華等大腕一起拍戲，才二十出頭的方季惟非常的開心。但因為是第一次拍電視劇，也緊張得要死，儘管前一天拼命的背台詞，但導演一喊開麥拉，她就只記得要數走位的台步，竟然忘了台詞。導演劉立立在劇組內封了「四大棒槌」，導演叫她「棒槌一」，接著傳染似的劉雪華也忘詞，成了「棒槌二」，秦漢是「棒槌三」，徐乃麟是「棒槌四」。

方季惟氣質出眾，也被瓊瑤相中，展開與大明星一起同台飆戲的戲劇人生。(圖/方季惟提供)

秦漢看到導演叫方季惟向右走五步，她就不多不少乖乖走五步，就停止走動，演戲老手秦漢看了當場忍不住大笑，還回去開心地說給林青霞聽，說他和一個「大傻妞」拍戲，把林青霞逗得大樂，大笑不止的問秦漢：「真的有這樣的人嗎？」第二天林青霞還特地到片場來看「大傻妞」拍戲，從此林青霞也注意到她這個電視新人，還讚美她笑起來很燦爛，因為林青霞說，她沒有辦法像方季惟一樣天真燦爛，笑得這麼自然、開心。

方季惟（右）、周星馳（左）合作賭神。(圖/本報系資料照片 時報週刊攝影組攝)

@周星馳差點教她說粗話

因為唱片紅了，她被邀請到香港拍港片「賭俠２─上海灘賭聖」，還唱主題曲「怨蒼天變了心」，這首歌至今在大陸仍非常受歡迎，那時她剛出第二張唱片「心痛不再有」賣了一萬張，電影老闆向華勝居然找她和周星馳、呂良偉合作拍「上海灘賭聖」，連她都覺得很意外，方季惟在電影中一人分飾兩角，演大小姐如仙與五歲智商的如夢，她和爸媽開心地說了電影的角色後，竟被爸媽虧：「我看妳演五歲的比較像」，她聽了也大笑。

原來，向華勝是看到方季惟的面相和手相後，就肯定她是會賣錢的女主角，而「上海灘賭聖」在香港票房創新高，電影主題曲人人搶著唱，向華勝知道她在台灣是「軍中情人」，就把主題曲也給她唱，連周星馳都想和她合唱廣東版。

提到和星爺的合作經驗，方季惟說星爺周星馳一見到她，就搶著要教她說廣東話，本來很開心的答應拜師，沒想到一旁的吳孟達，卻馬上潑冷水地說，周星馳只會教粗口（罵人的話），她才恍然大悟。

方季惟從小喜歡接觸佛法，也曾受出家堂姊的影響，一度想出家，但因緣際會讓她在演藝圈內大起大落。(圖/方季惟提供)

@和林志穎赴美演唱 促成當上首位奧斯卡走紅毯華人女歌手機緣

當年的軍中情人卻在大病後面臨人生大轉變。但也許危機就是轉機，方季惟開刀後淡出演藝圈一段時間，因為和林志穎一起去美國LA演唱，當時熱心的州長推薦她參加第69屆的奧斯卡頒獎典禮，沒想到果然成真，1996那年，方季惟穿了一身改良式旗袍，和當紅電影「麻雀變鳳凰」的女主角茱莉亞羅勃茲一起走紅地毯。

讓方季惟印象最深的畫面，是在奧斯卡頒獎現場聽到「鐵達尼號」主唱席琳迪翁唱歌，當時麥克風音響很乾，她還能唱得這麼好，讓方季惟聽了非常感動，但她並沒有去追星當年最紅的鐵達尼男女主角。

因為喜愛佛法學習梵文書法，方季惟發自內心過自己想要的平靜生活。(合成圖/方季惟提供)

人生經歷大起大落，方季惟談起來雲淡風輕，篤信佛教的她，早已把人生一大部份，放在佛法研究上，那些愛恨交加的情歌，早已隨著人生的流轉漸漸融化。

(中時電子報)