李克強：遏制台獨 推動和平統一進程

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中國大陸國務院總理李克強今天在政府工作報告中提到對台工作方針指出，「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，堅定不移推動「祖國和平統一進程」。

報告重申，堅持「一個中國原則」，維護「九二共識」共同政治基礎，「維護國家主權和領土完整」，維護兩岸和平發展和台海和平穩定。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天上午在北京舉行開幕式，李克強在會中發表今年度政府工作報告，提及對台工作大政方針時作上述表示。

他表示，堅決反對和遏制「台獨」分裂活動，「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」。

報告指出，要持續推進兩岸經濟社會「融合發展」，為台灣民眾尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

他還表示，「兩岸同胞要共擔民族大義，堅定不移推動祖國和平統一進程，共同創造所有中國人的幸福生活和美好明天。」1060305

(中央社)