張志軍：陸對台方針不變 反獨促融合

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天說，中國大陸的對台方針不會因為台灣局勢的改變而變化，會遏制各種形式的台獨分裂行徑，並促進兩岸經濟社會融合發展。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天開幕，與會的張志軍在開幕前接受媒體訪問時，作上述表示。1060305

(中央社)