不求名利 阿益師回鄉打造地瓜王國

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廚師阿益師蘇嘉益（右2）年輕就當上主廚，但他抉擇放棄一切，回到故鄉，打造地瓜王國。中央社記者朱則瑋攝 106年3月5日

知名廚師阿益師蘇嘉益20歲出頭就當上五星餐廳主廚，但他放棄一切，回鄉從頭開始，利用在地的地瓜創作料理，他說，比起名利雙收，讓家鄉名產發揚光大才是他的夢想。

43歲阿益師出身雲林水林鄉，由於阿嬤在廟宇作義工，負責幫忙煮菜給香客吃，阿益師從小看著阿嬤進出廚房，端出各式佳餚，他決心要成為優秀廚師。

長大後，如今已能煮出一大桌好菜，他說，都要感謝阿嬤。

他從國中畢業後就隻身到台北餐廳擔任學徒，每天從早上忙到半夜，挨打挨罵都是家常便飯。廚房學徒要學成除了需時間和好師傅外，上進心也很重要，阿益師平時學習、工作外，他利用午休等時間勤練刀工等技巧，每天從未間斷。

他表示，他在短短1年時間就學會超過50道功夫菜，成功出師，並一路往上爬，22歲當上五星級魚翅餐廳主廚，廚師之路前程似錦。

不過，後來父母親身體不佳，加上思鄉情懷，阿益師在25歲事業、名利正準備起飛風光時，毅然回到故鄉雲林水林鄉，讓很多同行大呼可惜。

「從沒後悔過！」阿益師看著電視上許多名利雙收的名廚，揮手笑笑地說，這又不是他的夢想，回鄉後從流水席外燴做起，所以事情都得自己來，比起當主廚更累，賺的錢也更少，曾經1個月都沒收入，熬了1年多才慢慢累積名氣。

阿益師後來看到家鄉盛產的地瓜，味道好品質高，卻因名氣不高，農民賺不了多少錢，且年輕人外流嚴重，他和家人商量後，發展出「阿甘薯叔」品牌，與農民契作，提高收購價格，讓大家有錢賺。

阿益師表示，很多廚師選擇追尋高檔食材的高難度料理，像他就算到其他縣市作外燴，一定強調自己是「雲林廚師」，把地瓜融入菜餚中，食材簡單卻充滿溫度和故事，一直想讓阿嬤看到現在的他，可惜阿嬤已經過世了。

阿益師說，目前已為家鄉創造超過100個工作機會，未來希望把水林鄉地瓜推廣到全台灣，甚至全世界。1060305

(中央社)