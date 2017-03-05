台大校園徵才職缺逾2萬 電商蝦皮搶招才

我要評比

台大今天舉行校園徵才企業博覽會，今年共275家企業參與，提供職缺逾2萬個，為歷年之冠，包括金融業、科技業和蝦皮拍賣等電商行業一起向人才招手。

2017年台灣大學校園徵才企業博覽會暨產業趨勢展系列活動今天舉行，今年除了椰林大道等戶外攤位外，還在台大綜合體育館，增闢「產業趨勢展」區，共有8家企業參與，希望幫助學生了解產業發展趨勢，以及企業現在與未來的人才需求。

台大表示，今年企業報名踴躍，網上開放申請攤位後，1分多鐘即報名額滿，而今年校園徵才系列活動共275家企業參加，參與項目包括企業博覽會246家（徵才攤位408個）、公司說明會70家、企業參訪18家，提供的職缺數超過2萬個，規模與徵才人數均為歷年之冠。

今年徵才展區分為資訊科技區、集團區、多元產業區和金融區，台大表示，金融區包括富邦金控、玉山金控等，科技區則有IC設計龍頭的聯發科技、去年購併華亞科、擴大記憶體版圖的台灣美光，以及，在物聯網方面以其工業自動化、智能系統及智能服務極具代表性研華科技等企業。

在運動健康產業方面，台大表示，巨大機械(捷安特)今年參展，預計釋出超過100個職缺，範圍涵蓋集團總部、台灣及中國製造廠、台灣銷售公司、旅行社及YouBike微笑單車等單位。

而電商產業方面，台灣及東南亞最大行動購物平台、Garena旗下的電商平台－蝦皮拍賣也將擴大徵才，釋出上百職缺，並根據快速適應新興科技、勇於創新嘗試等特性，釋出職缺包括熟悉社群生態，即時掌握爆紅議題及社群互動的「社群行銷部門」、分析行動消費者使用習慣的「數據分析部門」和熟悉商品熱銷趨勢的「品類管理」。

除了企業攤位徵才，為方便企業及學生就近在校內徵才，台大今天也在普通教學館教室，提供大型企業各部門主管與求職學生進行現場筆試或面試，7日至17日還會舉辦70場公司說明會，邀各企業部門主管及任職校友參與，深入介紹公司概況、教育訓練及薪資福利等概況。1060305

(中央社)