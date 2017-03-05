李克強：陸經濟成長目標6.5%左右

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中國大陸國務院總理李克強今天表示，今年大陸發展主要預期目標是經濟成長6.5%左右，CPI漲幅在3%左右。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天上午在北京舉行開幕式，李克在會中發表政府工作報告，提及大陸2017年經濟發展目標時作上述表示。

李克強說，今年大陸國內生產毛額（GDP）預期成長6.5%左右，在實際工作中爭取更好結果；消費者物價指數（CPI）漲幅則維持在3%左右；城鎮新增就業目標1100萬人以上、城鎮登記失業率4.5%以內。

他並表示，預期今年大陸出口回穩向好、國際收支基本平衡、居民收入和經濟成長基本同步、主要汙染物排放繼續下降。1060305

(中央社)