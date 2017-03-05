「綺夢」張敏復出爆離婚 情路坎坷被「她」搶愛
香港女星張敏息影14年，日前為微風信義拍攝DM封面，低調宣布復出，不過卻傳出她離婚、事業又受挫，才重返演藝圈，但她僅回應：「我從來沒有結過婚姻。」意指沒有註冊，其實回首她過去的戀情，和永業電影公司老闆向華勝有過一段情，也曾和地產大亨汪雨交往，最後都無疾而終，感情路相當坎坷。
張敏當年被永盛電影公司老闆娘向太發崛出道，首部電影就與劉德華、吳孟達還有童星小彬彬合作《魔翡翠》，而後，永盛更請來影壇首席女星鍾楚紅與她合演《火舞風雲》，雖主角是鍾楚紅，但張敏戲份卻比較多，而真正讓她走紅的是電影《賭神》，她扮演的「綺夢」成為男影迷心中的夢中情人，當時幾乎所有永盛大戲和周星馳電影都是她演第一女主角，每年拍的電影至少十部，成為90年代最賣座的女演員。
而永盛所以力捧，就是因為老闆向華勝喜歡她，只是礙於男方已有家室，因此交往只能偷偷來，不過有了他的保護，張敏免去不少麻煩，甚至連緋聞也沒有，但最後仍分手，而後她和「京城四少」之一汪雨在一起，但她對戀情極為低調，直到被趙薇介入，這段感情才曝光，據悉，她被搶走男朋友後，情緒十分低落，常借酒消愁，直到2003年認識經紀人劉永輝，感情才有了歸宿，她也淡出螢光幕。
不過就在外界都認為2013年她和劉永輝結婚，卻在近日復出時，被踢爆她另擁小10歲製作人新歡，疑似已離婚，但她卻說自己「從沒結過婚」，言下之意是沒有註冊，而後更爆出她寵愛新歡，不僅帶他環遊世界，更花積蓄幫他開公司，力捧他當老闆，還在大年初二PO出合照，以「夫君」稱呼新歡，兩人感情相當甜蜜，網友都希望她這次能真的找到真愛。
(專題報導)
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