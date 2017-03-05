飛鼠青蛙該怎麼吃 奧斯卡公務員告訴你

在部落她是「菸酒公司」的剋星，幫助近百人節酒成功；她也是部落的「阿基師」，告訴長輩飛鼠、青蛙要吃多少。守護部落，她，獲得「公務員的奧斯卡獎」。

台東縣衛生局衛生教育指導員王麗仙，來自原住民排灣族部落，長期投入原住民部落社區健康營造，推動節酒文化和首創原住民傳統食材手冊，去年獲得競爭激烈的公務人員傑出貢獻獎。

「我來自部落，比任何人都清楚部落」，民國100年台東縣長黃健庭推出「節酒馬拉松比賽」，她義不容辭接下這擔子。

從民國100年至102年，幫助部落86人節酒成功，有人從此戒酒，找回家庭，找回兒女，也有人重新在部落內站起來。部落族人開玩笑地說「王麗仙是公賣局 (菸酒公司)的剋星」。

王麗仙說，她印象最深刻的是1名「酒鬼媽媽」，因為每天喝酒，和小孩疏遠，在部落內也遭人奚落，後來她鼓起勇氣參加節酒。有一天，這名媽媽打電話給她，很開心的告訴她，「我開始擦口紅、化妝了」。

王麗仙心想，「擦口紅，不是一般女孩子都會做的事嗎？為何這名媽媽這麼高興？」。原來擦口紅、化妝對其他女孩是很普遍，但對戒酒女子是努力的開始。

現在這名媽媽，出門會打扮，讓她最開心的是「不用再向兒女伸手要錢了」。

王麗仙還將6種野菜做成野菜汁當作茶水，取代酒，組成「茶茶班」互相鼓勵，「茶茶班」的排灣族話是「拍拍手」的意思，參加「茶茶班」以茶代酒，要給他們拍拍手。

王麗仙說，她下一步要了解原住民的喝酒文化，例如釀酒時是否有禁忌？傳統的喝酒和現在有何差別？年輕人該如何喝酒？最重要的是，倡導喝酒不開車。

除了幫忙部落找到真正的喝酒文化外，她也首創台東6大原住民傳統食材衛教手冊，找出飲食文化。她訪談長輩找出各原住民族群的食物，然後透過營養師分析這些食物的養分，告訴族人如何搭配和食用。

例如，原住民最喜歡吃的飛鼠，240公克的飛鼠湯，含有熱量92大卡，蛋白質16.1公克，脂肪6公克，醣類0.2公克；340公克的青蛙湯，熱量132大卡，蛋白質27.8公克，脂肪0.5公克，醣類3.2公克。

王麗仙說，找出原住民傳統食物吃的脈絡，順便也可做保種下來，讓這些食材繼續流傳。她開玩笑地說，「樹豆到底能不能壯陽，看看她做的手冊就知道了」。

守護部落，王麗仙去年獲得公務員的「奧斯卡獎」，接受總統蔡英文頒獎。

王麗仙說，原住民健康的弱勢是長久以來存在的問題，她除了更加充實文化認知外，必須更努力投入部落中。感謝長官的信任與賦權，也感謝工作夥伴及家人的陪伴與支持。1060305

(中央社)