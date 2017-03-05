古都馬拉松 19歲女跑者休克

邁入第11屆的台南古都國際馬拉松活動，今天清晨起跑，活動在台南市區登場，吸引1萬多名國內外選手參賽，不過，上午8時許卻傳出有一名年輕女選手休克，送醫急救的意外，目前仍在搶救。

台南市消防局119上午接近8時30分，接獲通報有一名19歲女選手休克，路跑單位現場配有醫護人員，當下以心肺復甦術CPR急救約4分鐘，永華消防分隊救護車與救護員到場接手，發現女選手已無生命跡象，持續做CPR急救，女跑者在送醫途上，一度有恢復生命跡象，目前人已送往郭綜合醫院急救中。

(中時)