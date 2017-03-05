飛機巷快消失 為飛安松機圍牆外移2公頃

對很多航空迷來說，松山機場旁的濱江街180巷是最佳拍攝點，不過，民航局考量飛安，決定將圍牆往外移2公頃，現在的最佳拍照點，最快明年就會成為管制禁區。

台北市政府要求松山機場遷移，不過，遷移定調前，民航局考量飛安，決定讓松山機場面積變大。

松山機場航廈頂樓雖然已設有觀景台，免費提供民眾欣賞飛機起降；不過，對很多航空迷來說，最理想的觀看及拍攝地點是臨近機場10號跑道頭的濱江街180巷，連機腹都能拍得清清楚楚。

濱江街180巷也被形容是「飛機巷」，有航空迷形容，在松山機場靠濱江街圍牆外等候飛機近距離從頭頂呼嘯飛過的感覺才刺激，比在半封閉式的機場航廈觀景台看飛機更具震撼。

不過，民航局說，根據國際民航組織（ICAO）最新規定，現在松山機場10號跑道頭的隔離未達安全標準，雖然，台灣不是國際民航組織（ICAO）會員國，但所有飛安都會依據ICAO標準。

民航局編列近新台幣80億元預算，向台北市政府及部分民眾購買10號跑道頭外約2公頃土地，今年就可取得，預計明年移除地上物後，將圍牆向外移，包括濱江街180巷原本機場外土地納入管制區內，但新納入的土地空地使用，只是增加跑道隔離。

估計濱江街180巷納入管制區後，未來最接近松山機場10號跑道頭的拍照地點，距離會比現在拉大數10公尺，對航空迷來說，欣賞飛機的刺激感會降低。1060305

(中央社)