利菁付500司機找1800 真相曝光被讚爆

利菁自曝搭計程車糗事。(圖／翻攝自利菁臉書)

利菁近日開了新節目《麻辣天后傳》，回歸主持表現亮眼，4日她在臉書曝糗事，表示因為看錯了，和小黃司機上演烏龍對話，網友看了都笑翻。

4日利菁難得沒開車，搭了計程車出門，車資180元，她拿張500元給對方找錢，沒想到司機卻找了1800元給她，「本著優良市民的精神，不貪小便宜，尤其司機工作很辛苦」，利菁趕緊提醒對方多找錢了，想不到司機竟說：「你給2000元啊」。

原來是她誤將2000元大鈔看成500元，爆笑情節網友看了都笑翻，而她們互不貪錢的舉動，更是受到讚賞，「都是好人，我們這個社會太需要兩位了」。

(中時電子報)