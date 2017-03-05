台女疑涉詐騙案 焦急母臉書貼文

2名台灣女子赴韓國後失聯，傳出疑似涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，其中涉案的江芸儀的母親，在臉書張貼媒體報導的新聞內容連結，但並未接受訪問說明心境，網友則評論兩極。

2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，外交部查詢後表示，疑似涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方正進行相關調查，2人未來將在韓國接受司法審判。

江芸儀的母親何佩宣日前受訪時，心急如焚，怕愛女遭人挾持，並轉請外交部協尋，未料今天傳出可能涉及電信詐騙案。

記者上午多次打電話給江母，手機雖然接通，但是江母並未接起電話，無法得知回應，但查詢江母的臉書後，發現江母已經將在網路上得知的新聞，連結在臉書上，但並沒有公開回應。

部分網友看法兩極，分別在臉書上留言，「做錯事的是女兒，媽媽著急的找女兒有錯嗎？沒必要這樣在媽媽的版酸人家，媽媽也不知情好嗎？別讓媽媽再傷心了」、「錯的是她女兒吧」、「做錯事的是女兒沒錯，但媽媽也只是想要確保女兒的人，有什麼錯嗎？」、「事情從頭到尾擔心的人是媽媽，到後面被網友罵的也是媽媽，明明最無辜的人就是媽媽啊」。

但也有網友提出不同看法，反諷是「怎麼會詐騙呢？台灣之光」、「丟臉丟到韓國去，韓國人都以為台灣出優秀詐騙人才」。

警方呼籲，由於事件目前仍未釐清，未還原確切訊息與事件原委，呼籲網路發言應自制。1060305

(中央社)