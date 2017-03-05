李克強：中國GDP名列前茅 對全球經濟貢獻大

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大陸國務院總理李克強5在工作報指出，去年國內生產總值達74.4萬億元，增長6.7%，名列世界前茅，對全球經濟增長的貢獻率超過30%。居民消費價格上漲2%。工業企業利潤由上年下降2.3%轉為增長8.5%，單位國內生產總值能耗下降5%，經濟發展的質量和效益明顯提高。

(旺報)