為了警戒？野生象每天只睡2小時
外國研究顯示，哺乳類動物中以大象的睡眠時間最短，牠們每天只需要睡2小時，這可能與其警戒習性有關。
據英媒BBC訊，南非金山大學（University of the Witwatersrand）的研究團隊針對大象的睡眠習性進行研究，發現生活在動物園的大象，每天約睡4到6小時；生活在自然環境的野生象，每天只睡到2小時而已。
主導研究的曼格教授表示，野生象睡得很少，有時候甚至保持清醒好幾天，而牠們清醒時會有一段長距離跋涉，這可能是為了躲避獅群或盜獵者。有趣的是，大象平均每3到4天才有一次深度睡眠狀態，這意味牠們很少作夢。
曼格教授也指出，以哺乳動物來說，身體越小的動物平均睡眠時間越長。像樹懶每天睡眠約14小時、人類每天睡眠約8小時，而大象每天睡眠短至2小時，這跟牠們龐大的體型呈正相關。
(中時電子報)
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