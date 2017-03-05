NBA》不怨恨太陽 小湯瑪斯：像給耶誕禮物

艾塞亞湯瑪斯在塞爾提克的表現越來越優異，也讓當初交易他的太陽悔不當初。(美聯社資料照)

塞爾提克6日將到鳳凰城客場碰上太陽，等同「小刺客」艾塞亞湯瑪斯對決老東家，談到自己在2015年2月20日被太陽交易到塞爾提克，小湯瑪斯沒有任何怨恨，反而帶有嘲諷意味表示，「太陽把我送走，就像送我耶誕禮物一樣！」

會讓小湯瑪斯這麼說的原因，在於2014-15年球季期間，太陽並不重用小湯瑪斯，甚至不看好他的未來，當時僅先發過1場的小湯瑪斯，場均15.2分、3.7助攻，但被交易到塞爾提克後，隨即平均每場19分、5.4助攻，進步幅度驚人。

關鍵在於塞爾提克徹底看好小湯瑪斯，而他也沒讓球隊高層失望，本季場均來到29.4分、6.2助攻，除獲選全明星球員，更擁有「第四節先生」美譽，塞爾提克目前拿到40勝22敗，高居東區第2，小湯瑪斯當然越打越開心。

小湯瑪斯甚至5日直接告訴1名太陽官方記者，「我現在待在波士頓，比待在NBA其他城市更好、更強！」等於告訴太陽高層當初放棄他的決定大錯特錯，畢竟太陽本季僅拿20勝42敗、位居西區第14，再怎麼後悔也來不及了。

(中時電子報)