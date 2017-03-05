2017台南古都國際馬拉松 開跑

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松邁入第11屆，今天在永華市政中心西側廣場盛大舉行，有1萬3000多名跑者報名，其中有235名外籍選手。

這項賽事今天上午5時45分起跑，分全程馬拉松組（42.195KM）、 半程馬拉松組（21.0975KM）、健康休閒組（4KM）三個組別。

今年台南古都國際馬拉松已經是第11屆舉辦，報名人數相當踴躍，有1萬3000多人，不僅得到國人的支持，同時國際友人也有來自23國、235人參加。

賽事更開台南市的先例，邀請台灣港務股份有限公司合作規劃路線，讓跑者可以跑進安平商港體驗美麗海景，同時也減少對交通的衝擊，可以說是一舉兩得。這項馬拉松的特色是在於「古都」，因為參賽者不僅會經過歷史古蹟，同時可以一享古都的美食，充分展現台南市的特色。

為了營造賽事歡樂氣氛、豐富賽事內容，推出6大創意特色，除了安平港區賽道，還邀請21名半馬全馬配速員配帶特殊服裝及汽球領跑、服務外國選手的英日語服務、馬拉松APP選手即時追蹤服務、趣味攤位、拍照打卡立牌及賽會紀念章戳等，另還選出特別造型選手贈送精美禮品。1060305

(中央社)