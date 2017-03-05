張志軍：反獨促融合 推動和平統一進程
大陸國台辦主任張志軍今天說，中國大陸的對台方針不會因為台灣局勢的改變而變化，會遏制各種形式的台獨分裂行徑，並促進兩岸經濟社會融合發展，「紮實推進和平統一的進程」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午開幕，與會的大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍在開幕前接受媒體訪問時，作上述表示。
張志軍說，台灣「民進黨當局」拒絕接受九二共識這個認同「兩岸同屬一中」的兩岸關係和平發展政治基礎，對兩岸關係整體面貌帶來極大衝擊，形成「這樣的一個局面」。
他表示，2017年的兩岸關係趨於複雜嚴峻，兩岸關係中的不確定因素、挑戰、風險明顯增加。而中國大陸會繼續深入貫徹中共中央的對台大政方針，正如中共總書記習近平說過的，對台大政方針不會因台灣局勢的改變而變化。
張志軍說，中國大陸將繼續堅持體現「一個中國」的「九二共識」，有力維護兩岸關係和平發展的政治基礎；同時，也會遏制各種形式的台獨分裂行徑，有力維護台海和平穩定。
此外，中國大陸將大力推動兩岸民間各個領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展，「紮實推進和平統一的進程」。1060305
(中央社)
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