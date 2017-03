湯米佩吉傳自殺　好友：靈魂閃耀我心

「我們週刊」證實,1990年代以單曲「I'll Be Your Everything」走紅歌壇的美國歌手湯米佩吉昨天似自殺身亡,享年46歲。好友聞訊後推文,「你光亮的靈魂將永遠閃耀我心。」

消息人士告訴「我們週刊」(Us Weekly),湯米佩吉(Tommy Page)是上吊自殺,還說「大家都很訝異,因為他向來很開心,沒有任何事有蹊蹺的徵兆」。

湯米佩吉過去與男孩團體「街頭頑童」(New Kidson the Block)很親密。「街頭頑童」成員喬登奈特(Jordan Knight)和丹尼伍德(Danny Wood)共譜「I'll Be Your Everything」,讓這位創作歌手拿下生涯首支及唯一1支「告示牌」冠軍單曲。湯米佩吉曾擔任街頭頑童1989年夏季巡演的開場嘉賓。

湯米佩吉後來出任主管工作,協助形塑多位藝人的演唱事業,包括麥可布雷(Michael Buble)、喬許葛洛班(Josh Groban)和艾拉妮絲莫莉塞特(Alanis Morissette)等等。

告示牌綜藝集團總裁阿瑪托(John Amato)今天表示:「我們全體同哀痛失友人、同僚湯米佩吉。他有著磁性般的靈魂,也是真正的藝人。我們向他家人致意。」

喬登奈特的哥哥、同屬「街頭頑童」的強納森奈特(Jonathan Knight)推文說:「我祈禱你現在在黑暗中找到光明!你光亮的靈魂將在我心中永遠持續閃耀。安息吧。」

丹尼伍德也在推特寫出簡短訊息:「安息吧,湯米佩吉。」

網友@anniepeters08說:「安息吧,湯米佩吉,太令人遺憾了...他真是個音樂天才。」

@Iceriver說:「心理疾病可以打擊到任何人。請善待彼此。」(譯者:中央社蔡佳敏)1060305

(中央社)