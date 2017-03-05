湯米佩吉傳自殺　好友：靈魂閃耀我心

我要評比

「我們週刊」證實，1990年代以單曲「I'll Be Your Everything」走紅歌壇的美國歌手湯米佩吉昨天似自殺身亡，享年46歲。好友聞訊後推文，「你光亮的靈魂將永遠閃耀我心。」

消息人士告訴「我們週刊」（Us Weekly），湯米佩吉（Tommy Page）是上吊自殺，還說「大家都很訝異，因為他向來很開心，沒有任何事有蹊蹺的徵兆」。

湯米佩吉過去與男孩團體「街頭頑童」（New Kidson the Block）很親密。「街頭頑童」成員喬登奈特（Jordan Knight）和丹尼伍德（Danny Wood）共譜「I'll Be Your Everything」，讓這位創作歌手拿下生涯首支及唯一1支「告示牌」冠軍單曲。湯米佩吉曾擔任街頭頑童1989年夏季巡演的開場嘉賓。

湯米佩吉後來出任主管工作，協助形塑多位藝人的演唱事業，包括麥可布雷（Michael Buble）、喬許葛洛班（Josh Groban）和艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）等等。

告示牌綜藝集團總裁阿瑪托（John Amato）今天表示：「我們全體同哀痛失友人、同僚湯米佩吉。他有著磁性般的靈魂，也是真正的藝人。我們向他家人致意。」

喬登奈特的哥哥、同屬「街頭頑童」的強納森奈特（Jonathan Knight）推文說：「我祈禱你現在在黑暗中找到光明！你光亮的靈魂將在我心中永遠持續閃耀。安息吧。」

丹尼伍德也在推特寫出簡短訊息：「安息吧，湯米佩吉。」

網友@anniepeters08說：「安息吧，湯米佩吉，太令人遺憾了...他真是個音樂天才。」

@Iceriver說：「心理疾病可以打擊到任何人。請善待彼此。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060305

(中央社)