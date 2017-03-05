燒國旗遭法辦 律師黃帝穎聲請釋憲

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永社副理事長、律師黃帝穎指出，侮辱國旗罪牴觸憲法言論自由，是違憲法律，因此向司法院聲請大法官釋憲。

最近一起民眾燒國旗遭法辦的案件，就屬自由台灣黨主席蔡丁貴在「二二八」當天，於廣場燃燒冥紙及燒毀國旗；警方表示，此已違反中華民國刑法侮辱國旗罪、妨害公務及集會遊行法等相關法令，已寄發通知書要求到案說明。

蔡丁貴指稱，不再到台北市警局中正一分局製作筆錄，要等檢察官傳喚時再說明，警方已函送法辦。

黃帝穎說，刑法侮辱國旗罪牴觸憲法「言論自由」，是違憲法律，「侮辱國旗罪」也凸顯台灣法治落後美國28年，因向司法院聲請大法官釋憲。

黃帝穎指出，不論人民要拿國旗表示愛國，或者侮辱國旗表達對國家不滿，都是「象徵性言論」，屬於憲法保障「言論自由」的高價值政治性言論，民主國家不會有人因為毀損國旗被判刑，這是民主常識。

他解釋，美國聯邦最高法院在Texas v. Johnson（1989）案中，依據美國憲法「言論自由」保障意旨，判決德州州法限制人民不得焚燒、毀壞國旗的法律「違憲」；後來，美國在United States v.Eichman（1990）判決中，針對美國聯邦法律「國旗保護法」限制人民毀譽國旗之規定，再次宣告該法違憲。

黃帝穎認為，台灣到21世紀還有「侮辱國旗罪」，是台灣法制落後美國的象徵，因此他代表曾遭法院以侮辱國旗罪判刑定讞的王獻極聲請釋憲。

他強調，蔡丁貴在二二八事件70週年焚燒國旗，就不應被刑法相繩，呼籲未來承審侮辱國旗罪的法官，應裁定停止訴訟程序，也能秉持法律人良知聲請釋憲。1060305

(中央社)