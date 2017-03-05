陳喬恩好衰！變胖還無端掃到薩德系統風暴

陳喬恩發文意外被有心人士大作文章。（圖／本報系資料照片）

陳喬恩日前一席平口黑色禮服現身公開活動，但當天妝髮與造型都被評為「得罪造型師」，加上身形腫了一圈，她被虧發福。不過陳喬恩事後還是高EQ回應，更說自己是樂天派，怎知這「樂天」二字，卻被有心人士大作文章，無端掃到南韓薩德系統。

陳喬恩被說胖後，她超可愛再網上回覆網友，表示自己就是貪吃胖了，隨後又發文表示自己是「樂天派」，透露「其實我真的沒有那麼胖，我輕的都要被風吹走了，是龍捲風。」一席話逗樂許多人。

沒想到這「樂天」二字被部分有心人士大做文章，由於南韓樂天集團同意供地給軍方部署「薩德系統」，引發不少大陸網友不滿。而陳喬恩無端掃到這風暴，也讓許多粉絲不滿，認為無端攻擊她的人「太無聊！」

(中時電子報)