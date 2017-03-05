用手機叫飛機！會飛的計程車隨時出發
想體驗私人包機服務嗎？手機app不只能叫計程車，現在也能叫飛機。在美國、英國倫敦、法國巴黎、沙烏地阿拉伯等地都有提供「空中計程機」搭乘服務，無論在任何時間、地點都能訂機票，而這項服務，今年再有業者計畫登「陸」。
這類航空服務被稱為「航空版Uber」，提供私人飛機載客，讓乘客可依個人需求選擇共乘還是包機，享受擁有自己飛機的樂趣卻不用花大錢，節省保養飛機等大筆開銷，透過手機程式就可以隨時追蹤飛機航線、預訂飛機餐。
「航空版Uber」具有更快抵達目的地效率，包括JetSmarter、FlyVictor、PrivateFly、Skyüber都有提供app私人飛機載客。目前JetSmarter有沙烏地阿拉伯利雅德-杜拜航線，今年將再擴點歐洲航線倫敦-巴黎、巴黎-日內瓦，以及計畫登陸中國北京、上海、香港等機場航線。
而PrivateFly航線遍布美洲、歐洲、亞洲等地，能在90分鐘內完成包機，洛杉磯國際機場-倫敦史坦斯特機場空駛航段5萬5千歐元起跳(台幣約180萬)，價格比一般包機便宜25%，同時也可指定北京首都國際機場-紐約甘迺迪國際機場航班。
FlyVictoro旗下擁有7千多架飛機，飛行157個國家、超過4萬處機場，其中也包含台灣桃園國際機場等15處機場也是服務機場之一。Skyüber航線則多為歐洲短航程，主要根據合作飛行員目的地選取，收費方式採按人頭比例計算，相較動輒百萬起跳的豪華包機實惠不少。
(中時電子報)
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