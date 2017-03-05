不睬陸方警告 印將允達賴訪中印爭議區

目前客居印度的達賴，將於4月訪問東北部中印爭議地區阿魯納恰爾邦。（圖/美聯社）

印度政府於本月3日表示，將不會禁止「客居」印度的宗教領袖達賴喇嘛（Dalai Lama），訪問東北部的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）、又稱為藏南地區。該地區位於中印兩國邊界麥克馬洪線（McMahon Line）爭議地區，雙方對此地主權相爭已數十年，如今印度不理會陸方警示，仍允許達賴前往拜訪，恐讓兩國的外交再陷緊張。

據印度時報（Times of India）報導，印度政府不理會大陸先前的「警告」，於本月3日表示，將不會阻止宗教領袖達賴喇嘛4月份出訪東北部阿魯納恰爾邦的行程，屆時亦將有許多國會議員和官員與之會面。該地區位於阿薩姆邦（Assam）北邊，因1913年著名的「麥克馬洪線」，讓此區成為中印兩國長年主權爭議範圍，相對於印度設立行政區，大陸方面亦將此地劃歸西藏，稱之為藏南地區，劃入墨脫、察隅等六縣的管轄。並隨著青藏鐵路完工，大陸能更快速調派人力入藏後，兩國在邊境的角力愈發緊張，如今達賴的來訪，恐怕更火上加油。

印度總理莫迪上台後，與大陸的關係似乎愈發轉為強硬。（圖/美聯社）

民國2年（1913）中英藏三方舉行西姆拉會議（Simla Convention）時，由於當時阿魯納恰爾邦已於前一年被英印政府實質佔領，會上英國特使麥可馬洪爵士（Sir Henry McMahon）提出「麥克馬洪線」，來確認當時屬於英方勢力下的緬甸與印度和中國的邊界，但在會議上遭中方代表陳貽範否決並退席抗議。但英國（含當時英屬印度）與西藏簽約認可該邊界線，從1954年後正式成為印度官方地圖上「正式邊界」，此後中印更曾在1962年發生邊境戰爭，該問題爭吵數十年，一直是兩國之間的主要心結之一。

對於大陸官方而言，此舉確實踩到底線，其外交部發言人耿爽對此強烈批判，但當今的莫迪（Narendra Modi）政府一改過去對中國和達賴的態度，似乎不再為憂慮可能「觸怒」中國而冷凍達賴，國土部長里吉朱（Kiren Rijiju）向媒體表示，「這種轉變顯示印度更加果斷，（達賴）他是以宗教領袖前去訪問，我們有什麼理由要去攔阻他？他是佛教的領袖之一，會造成什麼傷害？」

(中時電子報)