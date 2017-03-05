中央推總體基礎建設 雲林爭取打造亮點

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雲林縣政府今天表示，行政院推動總體基礎建設政策，雲林縣提出「綠能首都旗艦計畫」等4項建設，藉由藝文、旅遊、社區營造打造安居樂業新生活圈、觀光休閒新亮點。

縣長李進勇指出，2017台灣燈會在雲林打響知名度後，率領團隊向中央提出施政報告，爭取建設經費總計新台幣46億1864萬元，希望納入國家4至8年8000億總體基礎建設預算內。

縣府提出「四大亮點」建設計畫：1、「綠能首都旗艦計畫」，以推動台西綠能專區為主軸，活化閒置土地及房舍空間建置綠色能源，建立地方自主、彈性、穩定的電力網絡，保障用戶公共利益並帶動地方經濟，達成綠能政策目標。

2、「水環境生態永續發展」，發揮滯洪功能，整合溼地風景區、人文歷史特色，發展親水綠帶及觀光產業；3、「雲林微笑曲線」，推動雲林虎尾糖廠觀光列車計畫，以虎尾糖廠再活化、區域資源的整合，帶動周邊鄉鎮市觀光效益。

4、「程式邏輯訓練學校計畫」，培育並留攬跨領域與具創新思維人才，將數位創新精神向下紮根至全縣國中小學，培養學生邏輯演算和思考判斷能力。

雲林所提「四大亮點」建設計畫，其中多項子計畫已在規劃階段，但經費尚無著落，例如台西綠能專區、水環境生態永續發展-雲林溪、宜梧與北港滯洪池及雲林虎尾糖廠觀光列車計畫等。

另外，雲林縣府也提出多項大型基礎建設，例如國家農業與食品生技研發中心、布袋戲傳習中心、78甲快速道路、大糧倉有機農業園區、虎尾眷村文化特區（建國一、二村）、海線城鄉建設計畫、水禽產業升級示範計畫及成立生質能源中心等計畫。1060305

(中央社)