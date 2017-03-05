薩德發酵 盛怒鏡頭外的冷靜上海人

特派員看世界專欄南韓部署薩德排上日程，大陸網上吵得震天響，抵制樂天的行動接連傳出。不過，在看似「舉國沸騰」的反韓情緒中，被外界公認為務實的上海人，用冷靜與客觀雜揉出另一道風景。

美、韓擬在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），表面上是為了防禦北韓，但何以讓大陸網民如此「鬥志高昂」，是因為薩德一旦部署，將強化美、韓同盟，連帶衝擊中國大陸的戰略利益。

中國大陸外交部長王毅就曾以「項莊舞劍，意在沛公」形容美、韓欲在南韓部署薩德一事，道破整件事情的本質仍是中、美兩強的角力。

美國2014年即有意在南韓部署薩德，但南韓當時顧及與中國大陸日漸升溫的關係，在檯面上對此表現得意興闌珊，並否認所有部署傳言。一直到北韓2016年2月7日發射火箭，南韓部署薩德的態度才轉為積極。

然而，薩德選址面臨來自中國大陸與南韓內部的壓力，遲遲未有結果。未料，樂天集團2月27日宣布願意提供土地，一舉將薩德的部署排上日程。據韓媒報導，薩德預計今年5至7月間就可以部署完成。

樂天為南韓部署薩德提供土地，成了大陸民眾的「頭號公敵」，大陸網民撂下「國家面前無偶像，薩德之後不樂天」的狠話，在微博、天涯論壇不斷叫囂，甚至揚言要到樂天在大陸的門市砸店。

其中，在大陸擁有100多家門市的樂天瑪特（LotteMart）超市則被網民鎖定攻擊。吉林的樂天瑪特一度被包圍，民眾舉著紅布條要「樂天滾出中國」；部分北京食品供應商也研擬停止供貨給樂天瑪特。

抵制樂天瑪特的事件傳出後，中央社記者走訪上海普陀區的樂天瑪特，門市內、外並未有抗議人潮；然而賣場買氣的確冷清，2樓的工作人員甚至比顧客多，3樓生鮮部買氣稍旺，特價蔬果區聚集了一些人潮。

一名店員說，這家樂天瑪特的生意一直都不好，與薩德無關，主要是附近有太多性質相同的大賣場。至於薩德是否會影響自己在樂天的工作意願，這名店員表示，「這是不會的，我也是聽別人講才知道在反韓」。

一名住在上海市靜安區的市民認為，假設抵制樂天繼續發酵，導致賣場關門，也會讓大陸民眾失業，這些人的生計誰來負責。2012年釣魚台傳出被日本「國有化」的消息後，波及在陸日本企業的事不能再重演。

媒體連日報導大陸民間對樂天的抗議與抵制，一場宛如「民族主義的大戲」正在上演。各地樂天瑪特「買氣遇冷」的消息不斷傳出，大陸網民也發動一波波拒絕前往樂天瑪特消費的行動。

諷刺的是，樂天瑪特在大陸早已虧損多年，根據陸媒界面新聞報導，樂天瑪特早就有意出售，只是苦於找不到買家。於是，再回頭去看這些被網民沾沾自喜當成「戰績」的樂天瑪特，「起鬨與愛國」的界線突然清晰。

大陸民眾的「愛國愛黨」，很多是中共「愛國主義教育」加工下導致的膝反射與跟風；至於那些研擬停止供貨樂天瑪特的業者，主要是在抗議「樂天瑪特收取上架費過高」，說白了是用「愛國」包裝自身利益。

再者，媒體報導是「選擇」與「凸顯」的結果，與社會真實一向有距離；至今，上海仍未有抵制樂天的報導見諸市面，與日本在二戰遺留的仇恨相比，仇韓情緒是否足以升級至遍地響應，上海人的冷靜做出說明。1060305

(中央社)