投出春訓代表作 松坂大輔不悶了

松坂大輔昨面對養樂多燕子，投出春訓代表作。(截自日本雅虎體育)

春訓以來，首度嘗試昔日高舉過頭的揮臂式投球！效力軟銀的「平成怪物」松坂大輔昨於一軍熱身賽，先發對戰養樂多燕子，主投3局被敲2安失2分(1責失)，儘管最快球速僅140公里，變化球也有待加強，不過投出春訓以來的代表作，他總算不再帶著失落的表情下場，並對狀況回穩感到滿意。

上月25日松坂實戰初登板對巨人二軍，投2局失1分、還送出3次四壞，賽後他懊惱自己的表現，甚至直言「棒球好難」。此役他度過首局失1分的亂流，隨後對8名打者，僅在3上被養樂多大引啓次相中失投的滑球，敲出左外野陽春彈，「狀況比上次還好，各球種都能取得好球。」

松坂認為，養樂多打者其實掌握得很好，只是投得甜的球都打成了界外，球的威力比想像中還好。負責接捕的鶴岡慎也認為，松坂此役速球(極速比前役慢2公里)不算理想，「但狀況不錯的滑球發揮效果，製造了不少滾地球。」如此看來，松坂能繳好投，得歸功於減少速球比例、增加變化球運用的策略。

實際對戰松坂的養樂多打者，也不約而同對他的變化球印象深刻。敲出1分打點安打的雄平直言打擊時，感覺松坂就像是能運用多種球路的投手；轟陽春炮的大引也認為，松坂此役變化球犀利，想攻擊並不容易。

儘管松坂仍有用球數偏高及變化球不穩的問題，不過總教練工藤公康肯定他的表現，表示松坂下一次先發，可能會讓他投到第4、第5局，並試著把球數增加到100球(此役53球)。據《SANSPO.COM》報導預測，松坂下場會選定在11、12日其中一天，先發對戰中日龍，平成怪物想睽違11年再擠進先發，似乎真有譜了。

(中時電子報)