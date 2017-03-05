好事近了？ 哈利王子、女星馬克爾參加友婚禮後同遊牙買加

哈利王子2月21日在英國參加一場慈善活動。(美聯社)

美國女星梅根‧馬克爾。(美聯社)

英國哈利王子(Prince Harry)和他的美國女星女友梅根‧馬克爾(Meghan Markle)近日一同參加朋友的婚禮後，繼續待在牙買加共度假期。哈利王子的朋友說這是兩人首次公開以情侶身分出現，兩人的關係可能又更進了一步。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，一位哈利王子的朋友說這是兩人首次這麼公開的以情侶的身分現身，顯示兩人關係又更進了一步，哈利無庸置疑的已對馬克爾神魂顛倒。但有點諷刺的是馬克爾過去曾在牙買加這裡嫁給前夫、電影監製Trevor Engleson。

哈利王子和馬克爾兩人分別從英國倫敦蓋威克機場(Gatwick)和多倫多出發，到牙買加會合來參加哈利好友Tom Inskip的婚禮。哈利在婚禮中和其他13人共同負責協助參加婚禮的貴賓就座，他在婚禮上使用的名字是哈利威爾斯(Harry Wales)，他通常在參加軍方活動時會使用這個名字。

他被拍到和馬克爾在婚禮上擁抱、牽手，並且在牙買加海邊游泳、曬太陽，以及赤裸上身的和好友一起在海灘酒吧喝酒。

馬克爾身穿一件印花、無袖的長洋裝參加婚禮，並且用手環繞哈利的背。她和哈利據說預計將不會待在牙買加日照強烈的海灘上，而是坐船出遊。

當天主持結婚儀式的牧師Conrad Thomas在婚禮中對哈利說：「下個就是你了」，Thomas牧師表示哈利和馬克爾兩人看起來「非常相愛」，他們兩人自去年夏天起就成為一對情侶。

今年35歲的馬克爾和前夫Engleson交往7年後，2011年9月在牙買加舉行婚禮，但兩人關係僅維繫2年就宣告離婚。

30歲的Inskip是哈利在貴族學校伊頓公學(Eton)念書時認識的好友、兩人經常一同出現，每次哈里闖禍時Inskip幾乎都在場。Inskip娶了有一頭紅髮的作家經紀人Hon Lara Hughes-Young。

(中時電子報)