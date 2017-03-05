李克強：財政政策重「穩」 突出補短版惠民生

我要評比

大陸國務院總理李克強5日在人大開幕會上發表工作報告強調，今年將貫徹穩中求進工作基地，穩大局、著力穩增長、保就業、守住金融安全等，財政政策要更積極，突出補短版惠民生。

李克強指出，今年財政赤字率要維持在3％，今年赤字不變，主要是為了進一步降稅，今年在減少企業稅負3500億元人民幣左右、涉企收費約2000億元人民幣，一定要讓市場主體有切身感受。

(旺報)