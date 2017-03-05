李克強要公部門「堅持過緊日子」，堅守節用裕民

我要評比

大陸國務院總理李克強5日在人大開幕會上工作報告指出，要「各級政府要堅持過緊日子，中央部門要帶頭」，一率按不低於5％幅度簡一般性支出，決不允許增加「三公」經費，擠出更多資金用於減稅降費，堅守節用裕民。

李克強提到，今年財政預算安排要突出重點、有保有壓，加大力度補短版、惠民生，對地方一般性轉移支付規範增加9.5％，重點增加均衡性轉移支付和困難地區財力補助，壓縮非重點支出，減少對績效不高項目的預算安排，

(旺報)