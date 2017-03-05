台鐵萬華站疑民眾落軌 旅客換車

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台鐵說，今天上午605次莒光號在萬華站疑似發生民眾落軌死傷事故，立即安排605次旅客換搭1147區間列車。

台鐵說，605次花蓮開往樹林莒光號，上午9時43分在萬華站東正線，發生疑似有民眾掉落軌道遭列撞及死傷事故，已立即通知鐵路警察處理，安排旅客換乘1147次區間列車。1060305

(中央社)