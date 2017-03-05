李克強：財政政策積極 貨幣政策穩健
中國大陸國務院總理李克強今天表示，今年要繼續實施「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，堅持「匯率市場化」改革方向，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩定地位。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午在北京舉行開幕式，根據大陸中央電視台的現場直播，李克強在會中進行政府工作報告，提及中國大陸2017年大陸經濟和社會發展計畫時作上述表示。
李克強指出，今年要繼續實施「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，在區間調控基礎上加強定向調控、相機調控，提高預見性、精準性和有效性，注重消費、投資、區域、產業、環保等政策的協調配合，確保經濟運行在合理區間。
至於貨幣政策，李克強表示，要保持「穩健中性」。廣義貨幣M2和社會融資規模餘額預期成長均為12%左右。要綜合運用貨幣政策工具，維護流動性基本穩定，合理引導市場利率水準。
他指出，堅持匯率市場化改革方向，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩定地位。
李克強表示，今年赤字率擬按3%，財政赤字人民幣2.38兆元，比去年增加2000億元。其中，中央財政赤字1.55兆元，地方財政赤字8300億元。安排地方專項債券8000億元，繼續發行地方政府置換債券。
他說，今年赤字率保持不變，主要是為了進一步減稅降費，全年再減少企業稅負3500億元左右、涉企收費約2000億元，一定要讓市場主體有切身感受。財政預算安排要突顯重點，加大力度補短板（不足之處）、惠民生。
李克強提到，要壓縮非重點支出，減少對績效不高專案的預算安排。各級政府要堅持「過緊日子」，中央部門要帶頭，一律按不低於5%的幅度減少一般性支出，決不允許增加「三公」（出國費、車輛購置及運行費、公務接待費）經費，擠出更多資金用於減稅降費。1060305
(中央社)
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