陸今年擬降企業稅費5500億元 要讓企業有感
中國第十二屆人大5次會議今（5）日在北京開幕，中國國務院總理李克強表示，今年赤字率保持3%不變，主要是為了進一步減稅降費，全年再減少企業稅負3,500億元人民幣（下同）左右、涉企收費約2,000億元，一定要讓市場主體有切身感受。
在今年重點工作任務，李克強稱，要多措並舉降成本。擴大小微企業享受減半徵收所得稅優惠的範圍，年應納稅所得額上限由30萬元提高為50萬元，科技型中小企業研發費用加計扣除比例由50%提高到75%，千方百計使結構性減稅力度和效應進一步顯現。
名目繁多的收費使許多企業不堪重負，要大幅降低非稅負擔。首先是全面清理規範政府性基金。二是取消或停徵中央涉企行政事業性收費35項。三是減少政府定價的涉企經營性收費。四是繼續適當降低五險一金有關繳費比例。
(工商)
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