陸12屆人大 將取消長途和漫遊電話費
據大陸澎湃新聞報導，大陸第十二屆全國人民代表大會第五次會議於今日召開，由國務院總理李克強率先進行政府工作報告，除了經濟、農業、科技和社會議題改革外，更提出今年將全面降低網路資費，年內全面取消手機國內長途和漫遊費用，並降低國際長途電話費，讓已蓬勃發長的網路經濟更快成長。
大陸國務總理李克強在報告中指出，今年加快人工智慧、積體電路、生物制藥、第五代移動通信（5G）等技術研發，並大力支持分享經濟發展，在如今講求快速的時代，更將設法讓網路能大幅提高速度。同時利用大數據、雲端等科技發展，共同協助傳統產業轉型升級，朝向智能科技等方向，將中國製造推向中高端產品邁進。
(中時電子報)
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