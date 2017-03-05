PGA》湯瑪斯1桿進洞 墨西哥賽躍首位
美巡WGC系列墨西哥錦標賽5日第3輪，上演1場「1桿進洞」、獵鷹、小鳥滿場飛精采好戲！美國23歲新秀湯瑪斯於第13洞揮出「1桿進洞」，這記幸運1擊，讓他這輪交出66桿，以領先1桿的總桿201(-12)躍居排頭；出發前落後3桿的「球王」美國重炮強森，這輪第1洞獵到老鷹也交出66桿，得到的獎勵是升至單獨位居第2。
第13洞225碼，湯瑪斯拿出6號鐵桿開球，小白球擊出去後在果嶺上跳了一下就進洞，打出個人本季第1次「1桿進洞」，他賽後開心的說：「這不完全是我想要打的球，可是我喜歡最後的結果。」
湯瑪斯這輪前9洞只打出1鳥1柏忌35桿(+0)，打的有點悶，但轉戰後9洞火力全開，第10、12洞入袋2鳥後，第13洞揮出「1桿進洞」，最後5洞再打出2鳥1柏忌，飆出31桿，第13洞「1桿進洞」是攻上排頭的關鍵1擊。
前兩輪並列第5的強森也有好的開始，在316碼的第1洞4桿洞，第1桿就轟上果嶺，接著20呎推桿1推進洞，老鷹到手，吹起反攻號角，前9洞打出31桿(-4)後，第14、15洞連抓2鳥，一度躍居並列領先，可惜第16洞開球打到樹，吞下柏忌，後9洞打出35桿(-1)，最終以1桿差距退至第2。
湯瑪斯6日決賽輪爭奪本季第4冠，2周前登上世界第1的強森，則挑戰史上第5位「球王」首戰勝利。
但這場冠軍的競爭者不只這2人，前兩輪領先的北愛爾蘭麥克羅伊與美國46歲老將米克森，同以落後2桿並列第3；英格蘭韋斯伍德與本季已贏得1冠的西班牙後起之秀雷姆，同以3桿差距並列第5，難料冠軍盃落入誰手。
前兩輪揮出71、72桿表現平平的美國23歲新生代高手史畢斯，第3輪狂飆63桿(-8)，創下球場紀錄，這個佳績也讓他以206桿(-7)躍居與另3位選手並列第10。他這輪也在第1洞獵到老鷹。
(中時電子報)
關鍵字：12
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。