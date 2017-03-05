PGA》湯瑪斯1桿進洞 墨西哥賽躍首位

湯瑪斯靠著1桿進洞躍居榜首。(美聯社)

美巡WGC系列墨西哥錦標賽5日第3輪，上演1場「1桿進洞」、獵鷹、小鳥滿場飛精采好戲！美國23歲新秀湯瑪斯於第13洞揮出「1桿進洞」，這記幸運1擊，讓他這輪交出66桿，以領先1桿的總桿201(-12)躍居排頭；出發前落後3桿的「球王」美國重炮強森，這輪第1洞獵到老鷹也交出66桿，得到的獎勵是升至單獨位居第2。

第13洞225碼，湯瑪斯拿出6號鐵桿開球，小白球擊出去後在果嶺上跳了一下就進洞，打出個人本季第1次「1桿進洞」，他賽後開心的說：「這不完全是我想要打的球，可是我喜歡最後的結果。」

湯瑪斯這輪前9洞只打出1鳥1柏忌35桿(+0)，打的有點悶，但轉戰後9洞火力全開，第10、12洞入袋2鳥後，第13洞揮出「1桿進洞」，最後5洞再打出2鳥1柏忌，飆出31桿，第13洞「1桿進洞」是攻上排頭的關鍵1擊。

「球王」強森靠著老鷹攻上第2。(美聯社)

前兩輪並列第5的強森也有好的開始，在316碼的第1洞4桿洞，第1桿就轟上果嶺，接著20呎推桿1推進洞，老鷹到手，吹起反攻號角，前9洞打出31桿(-4)後，第14、15洞連抓2鳥，一度躍居並列領先，可惜第16洞開球打到樹，吞下柏忌，後9洞打出35桿(-1)，最終以1桿差距退至第2。

湯瑪斯6日決賽輪爭奪本季第4冠，2周前登上世界第1的強森，則挑戰史上第5位「球王」首戰勝利。

但這場冠軍的競爭者不只這2人，前兩輪領先的北愛爾蘭麥克羅伊與美國46歲老將米克森，同以落後2桿並列第3；英格蘭韋斯伍德與本季已贏得1冠的西班牙後起之秀雷姆，同以3桿差距並列第5，難料冠軍盃落入誰手。

前兩輪揮出71、72桿表現平平的美國23歲新生代高手史畢斯，第3輪狂飆63桿(-8)，創下球場紀錄，這個佳績也讓他以206桿(-7)躍居與另3位選手並列第10。他這輪也在第1洞獵到老鷹。

(中時電子報)