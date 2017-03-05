明大陸冷氣團來襲 吳德榮：屬濕冷低溫13°C

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周日出遊日，溫暖天氣也只到今天，氣象專家吳德榮提醒，明北台灣最低溫可到13°C，且是濕冷天氣，會持續到周三，民眾應多加注意保暖。

吳德榮在專欄「洩天機教室」表示，明（6日）凌晨鋒面抵達，北台灣開始降雨，東部、東南部隨後也會有局部雨，中部地區略受影響、山區降雨較明顯。他說，「大陸冷氣團」將緊隨南下、氣溫下降，北台灣降幅最大、向南遞減。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至周三這波冷空氣，台北市最冷可能來到14°C左右、沿海空曠地區則降到13°C，符合「大陸冷氣團」定義（台北市≦14.4°C）。他提醒，無論屆時溫度如何變化，此波冷空氣北台灣「濕冷」本質不變，要注意保暖。

吳德榮說，周二、三（7、8日）受「大陸冷氣團」影響，北部、東半部有局部雨，北台灣整天「濕冷」，中部偶爾有局部短暫雨，氣溫也會下降，但南部仍為多雲到晴，氣溫降幅最小。

吳德榮分析，最新資料顯示，周四至周六，氣溫將逐漸回升，水氣減緩，但北部、東半部仍有局部短暫雨，周五水氣增加，降雨較連續、範圍也比較大；北台灣氣溫雖略回升，但因雲多、易降雨仍屬偏「濕涼」天氣。

(中時)