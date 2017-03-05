WBC》林昌勇、吳昇桓再攜手 盼恢復名譽為球隊守住勝利

吳昇桓昨首度在熱身賽登板，主投1局飆出2次三振，最快球速來到149公里。(中時資料照 林勝發 攝)

林昌勇昨首度在熱身賽登板，最快球速來到145公里。(中時資料照 林勝發 攝)

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經典賽韓國隊，昨兩位救援投手林昌勇與吳昇桓都首次在熱身賽中登板，兩人之前因賭博問題蒙上陰影，這次是繼2009年經典賽後兩人再次合作，盼能為自己恢復名譽，也希望為國家隊守住每一場勝利。

林昌勇與吳昇桓這次被設定為韓國隊把守最後關卡的投手群，昨兩人同時接力上場，林昌勇投1局被擊出2安失1分，吳昇桓則是投1局展現k功，飆出2次三振，最快球速分別來到145跟149公里。

林昌勇日前在韓國移訓沖繩時，發生無照駕駛事件，導致訓練進度緩慢，但昨役全以速球應戰，也達到不錯的壓制效果，總教練金寅植指出，相當驚訝林昌勇可以在短時間內達成這樣的進度。

金寅植也提到，以昨天的表現來看，兩人的速球還沒有調到最顛峰的狀態，但是已經足以壓制對手，相當期待他們的表現。

(中時電子報)