李克強：將加快去產能、除殭屍企業
大陸國務院總理李克強5日工作報告宣布，將深入深化改革，加快調結構，今年要再減鋼鐵產能5000萬公噸左右，退出煤炭產能1.5億噸以上，以化解媒電產能過剩風險；也指示將效消除「殭屍企業」推動企業兼併重組，保障分流職工生活。
李克強指示，今年深化改革努力在關鍵領域取得新進展，並堅持以推進供給側結構性改革為主線，透過簡政減稅、放寬准入、鼓勵創新，減少無效供給、擴大有效供給，更好適應引導和需求。
李克強也提到，要用改革深入推進「三去一降一補」，紮實有效去產能，今年要再減鋼鐵產能5000萬公噸左右，退出煤炭產能1.5億噸以上，還要淘汰、停建、緩建沒電產能5000萬千瓦以上，以化解媒電產能過剩風險，提高煤電行業，為能源發展騰出空間。
更多運用市場化法治手段，敢於啃硬骨頭，才能有效消除「殭屍企業」推動企業兼併重組，破產清算，堅決淘汰不達標的落後產能。去產能必須安置好職工，中央財政要及時撥發，確保分流職工就業有出路，生活有保障。
(旺報)
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