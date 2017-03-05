李克強：2017財政政策保持穩健中性

大陸國務院總理李克強5日在人大開幕會上表示，今年貨幣政策要保持穩健中性，今年廣義貨幣M2和社會融資規模餘額預期增長為12％，綜合運用貨幣政策工具，維護流動性基本穩定，合理引導市場利率水平，疏通傳導機制，促進金融資源更多留下實體經濟，特別是支持「三農」和小微企業，堅持匯率市場改革方向，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩定地位。

(旺報)