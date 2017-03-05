4G低價吃到飽老客戶只能乾看？專家這樣解套

電信業者推4G低價吃到飽，老客戶幾乎都只能乾瞪眼。(資料照)

低價4G上網吃到飽愈殺愈低，中華電信日前加碼再推「閃推」499元吃到飽，限期不到1日的申裝時間，網路、門市擠到爆。但電信業推出的低價吃到飽，申辦資格限定新申辦、攜碼戶，老客戶等同看得到吃不到。達人推薦解套方法可由通訊行幫忙用戶轉出、再跳槽回來解套，但有4項權益與責任需注意。

據《中央社》，電信業者推出的4G低價吃到飽方案，都限定條件資格，多數規定必須要學生、銀髮族，或是新申辦行動門號，或其他業者攜碼移入（NP）的用戶才能申辦。看的到吃不到的老客戶十分心寒。

有達人分享解套方法，想變身為「攜碼」用戶，其實許多通訊行都可以幫忙用戶轉出、再跳槽回來，工作時間大概只需要3天。但是除了慎選有口碑通訊行外，還有幾步驟需要考慮清楚，若合約還長，可能光是付購機違約金費用就讓你吃不消；與原業者所有逾期未繳的費用，都必須先結清；未必每家業者都有提供攜碼移出的手續費240元補貼；以及攜碼出去的那一瞬間，與原業者的年資就中斷累積，VIP客戶需要考慮清楚得失。

(中時電子報)