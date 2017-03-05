NBA》被虧詹姆斯更快3萬分 諾維茲基：氣炸了
距離成為NBA史上第6位「3萬分先生」越來越近的小牛前鋒諾維茲基，儘管隊友都替他感到興奮，卻都調侃他會比騎士「小皇帝」詹姆斯更慢達標，讓諾維茲基不禁自嘲，「他們都說詹姆斯會比我更快拿3萬分，快把我氣死了！」
其實小牛隊友只是在開玩笑，畢竟諾維茲基目前累積總分29962分，以他本季場均13.5分的進度來看，只多再打3場就可達標，反觀詹姆斯生涯得分來到28286分，再怎麼誇張取分，詹皇想要比諾維茲基更快達標，除非諾維茲基受傷。
目前史上拿過3萬分的偉大球星包含「天勾」賈霸(38387分)、「郵差」卡爾馬龍(36928)、「小飛俠」布萊恩(33643)、喬丹(32292)與張伯倫(31419)，假如諾維茲基可以達標，不僅成為史上第6人，也是唯一外籍球員達標。
不過剛允諾將打完下個球季才退休的諾維茲基強調，自己不會因為追求紀錄而打球，「紀錄就放在那裡，我只是繼續照著球隊體系打球，反正我猜早晚我會達標的。」
(中時電子報)
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