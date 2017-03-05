陸12屆人大 李克強重申九二共識反台獨
據大陸澎湃新聞報導，大陸第十二屆全國人民代表大會第五次會議於今日召開，由國務院總理李克強率先進行政府工作報告。在其報告中，當提及台灣議題時，再次強調一個中國原則，並重申九二共識的政治共同基礎，並表示將維護兩岸關係和平發展和臺海和平穩定局勢，堅決反對任何台獨勢力。
李克強也在報告中指出，為推進兩岸社會交流發展，未來將為臺灣同胞，尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。同時也向港澳兩個特區喊話，未來將繼續貫徹「一國兩制」與高度自治的方針，並促進內地與港澳交流，以及粵港澳大灣區城市群發展規劃，希望借助港澳獨特地方，讓未來經濟更加繁榮。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。