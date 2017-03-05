陸12屆人大 李克強重申九二共識反台獨

大陸國務院總理李克強今於人大發表報告，再度重申一個中國原則和九二共識。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞報導，大陸第十二屆全國人民代表大會第五次會議於今日召開，由國務院總理李克強率先進行政府工作報告。在其報告中，當提及台灣議題時，再次強調一個中國原則，並重申九二共識的政治共同基礎，並表示將維護兩岸關係和平發展和臺海和平穩定局勢，堅決反對任何台獨勢力。

大陸第十二屆全國人民代表大會第五次會議

大陸十二屆人大5次會議，今日於北京人民大會堂開幕。（圖/新華社）

李克強也在報告中指出，為推進兩岸社會交流發展，未來將為臺灣同胞，尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。同時也向港澳兩個特區喊話，未來將繼續貫徹「一國兩制」與高度自治的方針，並促進內地與港澳交流，以及粵港澳大灣區城市群發展規劃，希望借助港澳獨特地方，讓未來經濟更加繁榮。

(中時電子報)