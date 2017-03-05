WBC》中華隊最後一場熱身賽 宋家豪先發

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宋家豪5日將投熱身賽先發，備戰預賽。(林勝發 攝)

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《直擊》WBC中華隊最後一場熱身賽練球現場

經典賽中華隊今將進行最後一場官辦熱身賽，預計將由旅日投手宋家豪先發，宋家豪熱身賽至今，共投3.2局無失分，非常有機會預賽其中一場比賽擔任主要先發。

中華隊今天約台灣時間11點抵達球場，將進行練球，隨後將在下午一點與韓職二軍進行最後一場官辦熱身賽。

(中時電子報)

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