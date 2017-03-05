一中承諾書爭議 郝龍斌：綠得「恐中蕁麻疹」
世新等多所大學涉及簽署「一中承諾書」爭議，國民黨副主席郝龍斌今天在臉書上表示，中生研修承諾書話題，只是突顯民進黨患了「恐中蕁麻疹」，一遇到大陸問題，就全身過敏、失去常態。「看看內容，那裏是『一中承諾書』？」
郝龍斌指出，這幾所大學承諾的是研修課程「無涉及」兩岸相關或一中一台等政治議題言論，而不是承諾要教授一中課程。而根據《兩岸人民關係條例》以及陸委會一貫的立場，都有提到不能涉及政治議題的合作跟簽署，「民進黨政府腦袋是打結了嗎？台灣一貫的立場本來也是如此。」
郝龍斌說，對於單純的學術研修、學子交流，大陸不希望陸生來台研修涉及敏感的兩岸、政治議題，「這有什麼不對？我們的大學也是依據雙方一貫的共同立場，作出承諾而已。這又違反了什麼？」
郝龍斌表示，他最痛恨政治的手伸入校園，都2017年了，政治的手怎麼越伸越長？從總統府、行政院、到教育部炮口一致的清算大學？他呼籲，民進黨不要像患了「恐中蕁麻疹」一樣，一刺激就全身起疹子反應。「冷靜點！不要因為自己的過敏症，就逼的我們的觀光業、大學交流，還有政府自己的兩岸政策，都無路可走了。」
(中時)
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